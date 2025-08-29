Baleares
El músico Jaime Anglada sigue evolucionando de forma "satisfactoria" tras su atropello
El cantautor mallorquín continuará ingresado en la Unidad de Cuidados Intermedios del hospital de Son Espases
Raquel Galán
El cantautor Jaime Anglada sigue experimentando una evolución "satisfactoria" y continuará en la Unidad de Cuidados Intermedios del hospital de referencia de Son Espases, según indica el último parte médico, emitido este viernes.
Tras sufrir un atropello el pasado 8 de agosto que hizo temer por su vida, el músico mallorquín ha tenido "una sensible mejoría" durante esta semana y se encuentra "más estable", tal como informaron desde el centro hospitalario en el anterior parte.
Por este motivo, fue trasladado desde la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) a la citada zona menos restringida, donde permanecerá hasta que sea factible el paso a planta.
Las intervenciones a las que ha sido sometido el cantante de cadera y mandíbula han sido exitosas, aunque han requerido la colocación de múltiples placas con el fin de unir las fracturas que le causó el atropello por parte de un coche cuyo conductor circulaba en estado ebrio.
- Derrumbe en la muralla más larga de Europa: se cae un tramo de la fortificación de Badajoz
- El 'Deltacar' multa a 55 conductores en su primera semana de funcionamiento en Badajoz
- Atropellada una menor que circulaba en un patinete en Badajoz
- Al amanecer y en poco tiempo: la Policía Nacional realiza una operación en Suerte de Saavedra (Badajoz)
- Operación policial en Suerte de Saavedra: buscaban a un varón sospechoso de robos en Sevilla
- Perdonan a un autónomo de Badajoz una deuda de 37.833 euros
- Los tomates de la Tomatina de Buñol salen de la provincia de Badajoz
- La Bonoloto deja un premio de 30.000 euros en Badajoz