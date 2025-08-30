La familia tras el hallazgo del cadáver de Mati Muñoz, desaparecida en Indonesia: "Estamos muy consternados, pero la aparición de su cuerpo es un gran alivio"

"Estamos muy consternados, pero la aparición del cadáver de Mati nos supone un alivio!". Con estas palabras, los familiares y allegados de Mati Muñoz, de 72 años, afincada en Mallorca, subrayan que el hallazgo del cuerpo ha confirmado los peores presagios. Ahora se muestran esperanzados con que se pueda esclarecer las causas de su muerte.

Tras el hallazgo del cuerpo de Mati Muñoz semienterrado en una playa de Lombok, la Policía de Indonesia ultima un atestado, como paso previo para conseguir mas datos que contribuyan a esclarecer la muerte de esta mujer. La inspección ocular y dicho atestado serán, lógicamente, completados con la posterior autopsia el informe forense que se realizará al cuerpo de la exazafata, que disfrutaba de unos meses de su jubilación en su país favorito del Sureste asiático.

Mati Muñoz se instaló el pasado 13 de junio en un hotel en la isla indonesia de Lombok, en el archipiélago de la Sonda, famosa por sus playas y muy apreciada por los amantes del surf y el buceo. Allí fue vista por última vez el pasado 1 de julio. Desde entonces no había dado señales de vida, algó completamente inusual en ella. Todo su entorno coincidía en una misa apreciación. "Esto no es normal".

Sospechas de atraco

Mati Muñoz contactó el pasado 1 de julo con la responsable del hotel donde se alojaba, en Lombok. Sus palabras fueron que se iba a nadar a la playa. Desde entonces hasta hoy no se le había vuelto a ver.

Ante la prolongada ausencia de noticias de Mati, todo el entorno de familiares y amigos se puso en contacto con el hotel para que le dieran explicaciones sobre su paradero. La única respuesta que obtuvieron fue un pantallazo de un mensaje que supuesta le había enviado esta mujer. En este decía que se había marchado a Laos. Desde el primer momento, todos se cuestionaron la credibilidad de este pantallazo. "Ella habla muy bien inglés. No lo habría hecho de esta manera"

A partir de este momento las sospechas comenzaron a aflorar de que algo malo le había pasado a Mati. De hecho comenzaron a interponer denuncias tanto a la Policía Nacionalcomo a los Mossos d'Esquadra. También se pusieron en contacto con la embajada española en Indonesia. No obstante se toparon con reticencias en la representación diplomática en el país.

Otro de los aspectos inquietantes entre los allegados y familiares de Mati era el comportamiento del hotel de Lombok donde se alojaba Mati. Unos días antes de su desaparición, esta mujer había recibido sus tarjetas de crédito en el establecimiento. De hecho sospechan que podría haber sido víctima de un violento atraco.