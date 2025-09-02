Un tiroteo en plena calle deja un herido de gravedad en Valencia

Un nuevo tiroteo en plena calle ha sembrado el terror entre los vecinos y vecinas de un municipio de Alfafar (Valencia), cuando todavía no ha pasado ni una semana desde que un hombre fuera matado a tiros en su casa de Alaquàs. Un hombre de 31 años resultó herido de gravedad en la medianoche de este lunes tras recibir varios balazos de arma de fuego.

Los hechos que ahora investiga la Guardia Civil se produjeron sobre las 23.45 horas de este lunes en la calle Pintor Sorolla de Alfafar, a escasos del recinto ferial que estos días acoge la celebración de las fiestas patronales. De ahí que los vecinos atribuyesen en un inicio el sonido de las detonaciones al disparo de material pirotécnico.

Sin embargo, los gritos de varias personas que se encontraban en las inmediaciones y que habrían presenciado el intento de homicidio alertaron a los vecinos de la zona, que al asomarse vieron a un hombre tendido en el suelo mientras otro joven le apuntaba con un arma blanca de la que se sospecha era una escopeta.

Buscan al autor, que ya ha sido identificado

Tras disparar al menos hasta en tres ocasiones contra su víctima por motivos que no han trascendido, el hombre huyó de la zona del crimen y permanece en paradero desconocido. Así con todo, fuentes de la investigación confirman a este diario que el autor de los disparos ya ha sido identificado y trabajan para darle caza ante las evidencias que lo relacionan con este caso que todavía se investiga.

Tras recibir un aviso de un herido por arma de fuego, agentes de la Policía Local se personaron en el lugar prestando las primeras asistencias a la víctima, un hombre de 31 años de edad. El servicio de Emergencias, por su parte, movilizó a una ambulancia del SAMU cuyo equipo médico asistió al herido. Fuentes municipales apuntan que la víctima estaba consciente tras recibir los disparos, aunque finalmente fue evacuado de urgencia al Hospital La Fe de València para ser intervenido de las lesiones.

Efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local, que se desplazaron rápidamente hasta el lugar donde ocurrieron los hechos, mantiene esta mañana la restricción de la circulación de vehículos y peatones ante las sospechas de que el autor de los disparos permanezca atrincherado en la vivienda, según habrían trasladado algunos vecinos a los agentes de seguridad, una hipótesis que de momento no ha sido confirmada, pero tampoco desmentida.

