La Policía investiga la muerte de una mujer en Sevilla como un posible caso de violencia de género

Una mujer ha aparecido muerta este domingo en el barrio sevillano de Valdezorras con signos de violencia. Aunque todavía no ha sido confirmado el motivo, fuentes de la Policía Nacional explican a El Correo de Andalucía que las hipótesis apuntan a que se trata de un caso de violencia de género, aunque este extremo no ha podido ser confirmado por el momento.

Fuentes consultadas señalan también que habría sido el supuesto autor de los hechos quien alertó a los servicios de emergencia para que se trasladaran hasta allí. Por el momento, este periódico ha podido confimar que hay un detenido.

Los hechos han tenido lugar en el mediodía de este domingo. Los agentes encontraron el cadáver de la víctima, una mujer de entre 46 y 47 años, en el interior de una vivienda de la calle José María Sánchez Estévez. Por el momento, la Policía Nacional investiga el caso y las hipótesis se centran alrededor de la pareja de la víctima, un hombre de la misma edad.

De confirmarse que se trata de un crimen machista, este sería el octavo asesinato de una mujer a manos de su pareja o expareja en lo que va de año en Andalucía.