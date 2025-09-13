Detenido en Castellón un fugitivo condenado a 15 años de cárcel por agredir sexualmente a una menor

Agentes de la Policía Nacional han arrestado en Burriana a un hombre de 46 años sobre el que pesaba una orden de búsqueda emitida por la Audiencia Provincial de Valencia. El detenido había sido condenado a 15 años de prisión por abusar de forma continuada, durante el año 2019, de la hija menor de edad de la que era su pareja.

Los abusos tuvieron lugar a mediados de 2019 en la provincia de Valencia y se extendieron durante aproximadamente seis meses, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación se inició a principios de mayo, tras recibir un requerimiento judicial para localizar al condenado, que se encontraba en paradero desconocido. Los agentes sospechaban que trataba de evitar la acción de la justicia, después de que intentara obtener un nuevo pasaporte tras la retirada del suyo.

Tras meses de seguimiento y diversas pesquisas, el fugitivo fue localizado en Burriana y detenido. Posteriormente fue puesto a disposición de la Audiencia Provincial de Valencia, que ordenó su ingreso inmediato en prisión.

Una historia de terror

Según publicó Levante-EMV, el entonces vecino de un municipio del Camp de Túria estuvo durante todo un verano violando a la hija de 14 años de su pareja, acciones que cometía hasta dos y tres veces por semana, aprovechando que la madre de su víctima debía ausentarse del domicilio para ir a trabajar. Y no sólo eso. Además, el Ministerio Público le acusó de haber llamado a un vecino para que «participase» en los delitos sexuales contra la pequeña. Para ese segundo violador, la Fiscalía solicitó 11 años de cárcel por un delito de abuso sexual.

Los hechos sucedieron en el verano de 2019, durante las vacaciones escolares de la menor. Aprovechando que la madre tenía que ausentarse del domicilio familiar porque iba a trabajar, el investigado empezó a agredir sexualmente a la pequeña, que no se atrevió a decir nada por temor. Los ataques fueron creciendo en intensidad y frecuencia. Además, al menos en una ocasión llamó a un vecino para que abusara sexualmente de la menor, que finalmente contó lo que estaba sucediendo, lo que propició la detención y procesamiento de ambos.