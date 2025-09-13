Una explosión en un bar de Puente de Vallecas deja 21 heridos, cinco de ellos graves

Al menos 21 personas han resultado heridas, tres de ellas en estado grave, tras la explosión registrada este sábado en un bar de Puente de Vallecas (Madrid). La deflagración ha afectado también al edificio de viviendas situado sobre el local.

Según ha informado Emergencias Madrid, en el operativo participan 13 dotaciones del Samur-Protección Civil, que atienden a los heridos, y 18 unidades de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, entre ellas la Unidad Canina. El SUMMA 112 también se ha desplazado a la zona.

Los bomberos trabajan en las labores de desescombro del local y en la revisión estructural del edificio, que ha sufrido daños. La Policía Municipal de Madrid ha desplegado su Sección de Apoyo Aéreo para inspeccionar la zona con drones, mientras que otros agentes regulan el tráfico, ya que la calle permanece cortada.