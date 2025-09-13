En Madrid
Una explosión en un bar de Puente de Vallecas deja 21 heridos, cinco de ellos graves
La deflagración se produjo en el establecimiento ‘Mis Tesoros’ y obligó a desalojar y cortar la calle Manuel Maroto
Javier Niño González
Al menos 21 personas han resultado heridas, tres de ellas en estado grave, tras la explosión registrada este sábado en un bar de Puente de Vallecas (Madrid). La deflagración ha afectado también al edificio de viviendas situado sobre el local.
Según ha informado Emergencias Madrid, en el operativo participan 13 dotaciones del Samur-Protección Civil, que atienden a los heridos, y 18 unidades de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, entre ellas la Unidad Canina. El SUMMA 112 también se ha desplazado a la zona.
Los bomberos trabajan en las labores de desescombro del local y en la revisión estructural del edificio, que ha sufrido daños. La Policía Municipal de Madrid ha desplegado su Sección de Apoyo Aéreo para inspeccionar la zona con drones, mientras que otros agentes regulan el tráfico, ya que la calle permanece cortada.
- Estos son las tres tiendas que abrirán la semana que viene en El Faro
- Una vecina de Badajoz denuncia una estafa tras dar sus datos en una oferta falsa de empleo
- El mejor corte de jamón se decide en Badajoz: la Plaza Alta celebra el IX Concurso 'Capital Ibérica
- El acusado de consultar 384 veces datos clínicos de familiares en Badajoz: 'Lo hice porque me lo pedían
- Conductores a 100 km/h en travesías con velocidad limitada a 30 km/h: los datos de los radares pedagógicos en la provincia de Badajoz
- Las obras de la ampliación de El Nevero de Badajoz junto a Cuartón Cortijo ya están en marcha
- María Dueñas elige Badajoz para reencontrarse con sus lectores tras el verano
- Varios detenidos en una operación antidroga en el Casco Antiguo de Badajoz