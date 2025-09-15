Detenido en Alicante por suplantar identidades para abrir cuentas y comprar coches

La investigación por una estafa mediante el método del hijo en apuros desveló un entramado mucho mayor. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un hombre, de 43 años, por delitos de estafa, usurpación de identidad y falsedad documental tras ser descubierto un entramado de usurpaciones de identidad para cometer estafas de todo tipo.

La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer que manifestó a los agentes haber sido estafada mediante el método del “hijo en apuros”, habiendo realizado una transferencia de 987 euros a la cuenta que le había facilitado quien decía ser su hijo. La víctima se dio cuenta de que había sido estafada cuando tras hacer el pago envió el justificante bancario de la misma al número que habitualmente usaba su hijo, contestándole su hijo que él no le había solicitado nada y que era posible que alguien le hubiera estafado.

Los agentes realizaron diversas gestiones policiales para identificar al propietario de la cuenta bancaria a la que había transferido el dinero la víctima como el número de teléfono que había contactado con ella.

El teléfono empleado por el autor para cometer la estafa llevó a los agentes a relacionar este caso con otra estafa de mayor entidad cometida contra un hombre en la que el autor había abierto seis cuentas bancarias empleando los datos de la víctima tras falsificar su documentación y había adquirido un vehículo tras sacar un préstamo de 27.900 euros a nombre de la víctima.

Entramado de estafas en diversas localidades españolas

Siguiendo con la investigación, los agentes también relacionaron estas estafas con otra a cuya víctima residente en Sevilla le habían usurpado también la identidad y con sus datos habían contratado dos préstamos bancarios de unos 37.000 y 22.000 euros, cinco líneas telefónicas y habían registrado en la DGT un vehículo a su nombre.

Los investigados también intentaron estafar a otra mujer mediante el método del “hijo en apuros” pero esta vez la mujer no cayó en el engaño al haber establecido contacto previamente con su hija y comprobar que ésta no necesitaba ningún tipo de ayuda. Estos hechos fueron denunciados en Alicante, haciéndose cargo funcionarios especializados de la Comisaría de Distrito Centro.

Finalmente, los agentes identificaron plenamente a uno de los investigados que fue localizado y detenido por la presunta comisión de los delitos de estafa, usurpación de identidad y falsedad documental.

Los conocimientos que el detenido y los otros investigados tenían sobre los trámites de compra-venta de vehículos les facilitaron cometer las estafas relacionadas con los vehículos adquiridos.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante.

Los agentes continúan con la investigación y la búsqueda de dos personas más implicadas en los hechos.

Consejos

Para evitar ser víctimas de este tipo de estafas la Policía Nacional aconseja:

• Establecer contacto directo con el familiar que nos está solicitando la ayuda mediante una llamada al número que utiliza habitualmente para cerciorarse si en realidad se encuentra en apuros o se está siendo víctima de una estafa de este tipo.

• Denunciar la pérdida, hurto o robo del DNI para evitar que los datos sean usados para cometer estafas.