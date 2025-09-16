Atropello
Herido grave un menor de 12 años tras ser atropellado por una carroza en las fiestas de Guadalajara
Al parecer, le pasó por encima una de las ruedas de la carroza, por lo que resultó herido grave y fue trasladado en UVI al hospital de Guadalajara
EFE
Toledo
Un chico de 12 años ha resultado herido gravedad tras ser atropellado por una carroza durante el desfile de peñas de las ferias y fiestas de Guadalajara.
El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el suceso ocurrió a las 21:15 horas de este lunes, en la calle Virgen del Amparo de Guadalajara junto a la iglesia de San Ginés, cuando una carroza que participaba en el desfile de peñas de las ferias y fiestas atropelló a un niño de 12 años.
Al parecer, le pasó por encima una de las ruedas de la carroza, por lo que resultó herido grave y fue trasladado en UVI al hospital de Guadalajara.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Estos son las tres tiendas que abrirán la semana que viene en El Faro
- María Dueñas elige Badajoz para reencontrarse con sus lectores tras el verano
- Padres afectados por la falta de transporte escolar en Badajoz: 'No puedo dejar sola en casa toda la mañana a una niña de 12 años
- Método Barre: el nuevo deporte de moda entre las mujeres de Badajoz
- Muere una mujer de 79 años al atragantarse con un pinchito en la feria de Guadiana (Badajoz)
- Aparatoso vuelco de un coche en una rotonda de Badajoz
- La cesión a la Junta de los 50 pisos de la Guardia Civil en Badajoz ya se está ultimando
- Las motos 'rugen' en Badajoz en memoria de Marcos