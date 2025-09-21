Investigación
Matan a un hombre con arma blanca en una calle de Bilbao
La víctima ha fallecido en el Hospital de Cruces tras sufrir heridas de arma blanca en el pecho en el transcurso de un altercado
EFE
Bilbao
Un hombre ha muerto este domingo en Bilbao tras sufrir heridas de arma blanca en el pecho en el transcurso de un altercado ocurrido en plena vía pública.
Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos se han producido hacia las siete menos cuarto de la mañana en la calle Fika de la capital vizcaína.
Las patrullas de la Ertzaintza desplazadas al lugar han encontrado a un hombre con heridas de arma blanca en el pecho que estaba siendo atendido por los servicios sanitarios.
La víctima ha sido trasladada al Hospital de Cruces, en Barakaldo, donde finalmente ha fallecido.
La Ertzaintza ha abierto una investigación para detener al autor o autores del homicidio.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una empresa de desokupas acude a una vivienda del Casco Antiguo de Badajoz para desalojar a dos inquilinos ilegales
- Sorprenden al piloto de un dron cerca del Aeropuerto de Badajoz realizando tratamientos de cultivos
- Los jóvenes de la Vera Cruz transforman la calle San Juan de Badajoz para la procesión del XV aniversario de la Consolación
- El mercado de flores y plantas en la plaza Alta de Badajoz no podrá inaugurarse este sábado
- Un fallo en la cabina de calidad del aire de Badajoz dispara lecturas de contaminación extremas
- Educación convoca 86 plazas docentes para cubrir de forma urgente en Extremadura
- La Alcazaba se convertirá en un gran zoco durante Almossassa 2025
- La Feria de la Loza de Elvas comienza este viernes