Laureano Oubiña vuelve al banquillo en Asturias en un macrojuicio por cocaína

La Audiencia Provincial de Oviedo celebra desde este miércoles la vista oral contra veintidós procesados por introducir en Asturias más de cuatro kilos de cocaína en 2017, entre ellos el exnarcotraficante gallego Laureano Oubiña. La Fiscalía pide penas individuales que oscilan entre los tres años y medio y los dieciséis años de cárcel; en el caso de Oubiña la petición es de cuatro años y nueve meses de prisión.