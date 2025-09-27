Detenido un hombre en A Coruña por obtener imágenes sexuales de menores a través de redes sociales

Un hombre ha sido detenido en A Coruña acusado de obtener imágenes sexuales de menores a través de redes sociales mediante coacciones y amenazas. La Guardia Civil indica que hasta el momento han sido identificadas 24 víctimas a lo largo de todo el territorio nacional y señala que algunas de ellas sufrieron esta situación durante años. Los agentes se han incautado de gran cantidad de dispositivos informáticos de contenido sexual durante el registro practicado en su domicilio, en una operación iniciada en 2023 que ha sido llevada a cabo bajo la dirección del Juzgado de Betanzos y la Fiscalía a raíz de la denuncia de una menor que manifestaba sufrir graves amenazas y coacciones para enviar imágenes de contenido sexual a través de redes sociales.

Mensaje enviado por el ahora detenido a una de sus víctimas. / LOC

El detenido operaba en distintas plataformas bajo varias identidades para contactar con menores de edad. Según relata la Guardia Civil, utilizaba diferentes métodos y herramientas tecnológicas para tratar de ocultar su identidad en la red y utilizaba un patrón sistemático para extorsionar a sus víctimas. Primero, enviaba una imagen propia íntima, conocida como ‘nude’, y posteriormente, solicitaba a cambio otra fotografía desnuda de las víctimas. Al recibir el primer desnudo, el presunto autor iniciaba un hostigamiento progresivo y las obligaba a aceptar un acuerdo que fingía ceder los derechos de uso de las imágenes que había recibido. Bajo el falso acuerdo, intenta convencer a sus víctimas de que quedaba exento de cualquier responsabilidad de la tenencia o posible difusión de las imágenes para evitar ser denunciado.

Para obtener más material pornográfico, el detenido llegó a suplantar la identidad de otras personas en distintas redes sociales, según señala la Guardia Civil. Con estos perfiles, contactaba de nuevo con las víctimas e iniciaba un nuevo ciclo de chantaje con amenazas de que difundiría imágenes sexuales en su entorno personal si no enviaban más. Algunas de las víctimas sufrieron graves trastornos depresivos debido a la constante presión que ejercía. Entre los efectos incautados en su domicilio, se encuentran teléfonos móviles, ordenadores y dispositivos de almacenamiento masivo con gran cantidad de información, fotografías, vídeos y archivos almacenados.