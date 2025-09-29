Investigación
Hallan muerto y con signos de violencia a un hombre de Almería que permanecía desaparecido
La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento
EFE
La Guardia Civil ha abierto una investigación a raíz del hallazgo de un cadáver con signos de violencia en El Ejido (Almería), que correspondería con el de un vecino de Berja, de 54 años, cuya desaparición había sido denunciada recientemente.
Fuentes del instituto armado han informado a EFE de que el cuerpo sin vida fue localizado en la noche del domingo, concretamente en el núcleo de San Agustín.
El Ayuntamiento de Berja (Almería), a través de su perfil en Facebook, ha expresado su más sentido pesar por el fallecimiento de Antonio Campos, una persona "muy querida y apreciada" en ese municipio próximo a El Ejido.
"Berja pierde hoy a una persona que deja huella en la memoria de quienes lo conocieron y compartieron momentos a su lado", ha indicado el consistorio.
Por su parte, el Ayuntamiento de El Ejido también ha expresado su más "sentido pésame" por el fallecimiento de un integrante de esa institución, ya que Antonio Campos era funcionario.
- Dos detenidos por la muerte de la joven hallada en un piso incendiado en Badajoz
- Declaran improcedente el despido de un trabajador que, de baja, participó en una prueba deportiva
- La nueva rotonda en el puente Real ya cuenta con la aprobación definitiva del Ayuntamiento de Badajoz
- La Lotería Nacional reparte suerte en Badajoz con el primer premio del sorteo del sábado
- El juez decreta el secreto de las actuaciones en el caso de la joven hallada muerta en el incendio de un piso en Badajoz
- Muere la menor atropellada en Olivenza en el accidente con fuga
- Investigan como una muerte violenta el caso de la joven de 29 años fallecida en Badajoz
- El pleno de Badajoz reprueba a Ricardo Cabezas al conocerse que irá a juicio por el caso David Sánchez