Ordenan el ingreso en prisión del asesino de Yaqueline en Sevilla Este

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Sevilla, en funciones de guardia, ha decretado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del joven de 21 años detenido como presunto autor del asesinato de su ex pareja, Yaqueline, de 28, ocurrido la madrugada del pasado fin de semana en Sevilla Este.

Según ha podido saber El Correo de Andalucía, la comisión judicial se desplazó esta tarde al Hospital Virgen Macarena, donde el acusado permanece ingresado bajo custodia policial tras autolesionarse después del crimen. Allí se le notificó la medida por presuntos delitos de asesinato, lesiones y contra la intimidad. El detenido se acogió a su derecho a no declarar. Una vez reciba el alta médica será trasladado directamente a prisión.

El crimen se produjo en la madrugada del sábado

Los hechos ocurrieron este pasado domingo en torno a las tres de la madrugada, cuando varios vecinos escucharon gritos de auxilio y golpes procedentes del portal de la calle Tigris número 2. “Eran voces horrorosas, pedía ayuda desesperadamente”, relató una vecina a este periódico este pasado domingo.

El atacante asestó varias puñaladas en el cuello a Yaqueline, que falleció prácticamente en el acto. Minutos más tarde intentó quitarse la vida, aunque sus heridas no resultaron mortales y fue ingresado de urgencia en el hospital. Varias vecinas bajaron al soportal para auxiliarla, pero solo pudieron presenciar la trágica escena. “Vi los dos cuerpos en el suelo. Él estaba herido, pero vivo, y abrazado a ella”, contó una de ellas a este medio.

La Policía Nacional y los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, pero nada pudieron hacer por salvar la vida de la joven.

Segunda víctima de violencia machista

Yaqueline, de origen colombiano y con nacionalidad española, se había trasladado hace apenas unos meses a Sevilla Este con su pareja. Según constaba en el sistema Viogén, estaba registrada como víctima de violencia machista, aunque nunca denunció ni contaba con medidas de protección en vigor. Los vecinos han reconocido haber escuchado discusiones y golpes en la vivienda, pero sin llegar a imaginar la gravedad de la situación.

La tragedia ha dejado conmocionado al barrio, donde apenas conocían a la pareja. “Que por favor llamen siempre, cuando escuchen voces o peleas, que no se queden callados”, pedía una vecina entre lágrimas, aún marcada por lo ocurrido.