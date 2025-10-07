Violencia sexual
Detenido por romper la orden de alejamiento el hombre acusado de violar a su hija en Lleida y que fue puesto en libertad
Un vecino ha alertado de la presencia del individuo en el edificio donde vive la víctima
Redacción
Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes por la mañana al hombre de 40 años, arrestado este domingo por presuntamente violar a su hija de 21 en la calle y ante su otro hijo de 8, por haber quebrantado la orden de alejamiento de 200 metros que la magistrada le impuso al dejarle en libertad este lunes.
Según fuentes de Mossos, el sospechoso ha roto esta medida este martes a las 11.00 horas, cuando un ciudadano ha llamado al 112 alertando de la presencia del individuo en el edificio donde vive la víctima.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El edificio de Capitanía de Badajoz se restaura y pone en valor dependencias cerradas hace 30 años
- Fotogalería | Compañeros y allegados despiden a Fernández Vara
- En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
- Sor María Rocío, nueva hermana de las Descalzas de Badajoz: «No lo dejé todo, lo encontré todo en el Señor»
- Familiares, amigos y autoridades se concentran en el tanatorio Puente Real de Badajoz para despedir a Fernández Vara
- “Intentamos cuidar igual a los clientes nuevos y a los de siempre”
- El último adiós a Vara: sigue el funeral en su Olivenza natal al que acude Pedro Sánchez
- Juzgan en Badajoz a tres acusados de regentar dos 'narcopuntos' en el Cerro de Reyes y la Uva