Detenido por violar a su hija de 8 años en su casa de Madrid junto a dos hombres

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por violar a una niña de 8 años en su domicilio del distrito madrileño de Usera, uno de ellos el padre de la menor.

Los arrestos tuvieron lugar el sábado pasado tras el aviso de la madre que se percató de la agresión sexual cuando llegó a su casa y llamó a la Policía, han informado fuentes policiales.

Los detenidos son el padre de la niña, boliviano de 38 años, y otros dos hombres que convivían en el mismo domicilio, un ecuatoriano de 33 y un colombiano de 24.

La Policía recibió a las siete y media de la mañana del sábado el aviso de la madre que muy alterada denunció los hechos y comunicó que temía que no era la única vez que habían tenido lugar.

Los agentes se personaron en la vivienda y facultativos de Samur confirmaron la agresión sexual sufrida por la menor por la que finalmente fueron detenidos los tres hombres que se encontraban en el domicilio y que fueron puestos a disposición judicial mientras que la niña fue trasladada a un hospital.

En una de las habitaciones de la vivienda los policías encontraron restos de sustancias estupefacientes.