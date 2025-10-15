Menores
Investigan la muerte de una joven de 15 años en un piso de Palma de Mallorca
La fallecida fue hallada sin vida en un domicilio de la capital balear este martes de madrugada, según han confirmado fuentes policiales
EP
El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional está investigando la muerte de una chica de 15 años en un piso de Palma de Mallorca.
La joven fue hallada sin vida en un domicilio de la capital balear este martes de madrugada, según han confirmado fuentes policiales.
Policía científica se personó en el lugar y se está a la espera de los resultados de la autopsia para tratar de esclarecer las circunstancias del suceso.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Dos encapuchados asaltan el bar El Rincón de Paula en Badajoz y huyen con 10.000 euros
- Quejas en la barriada de María Auxiliadora de Badajoz por la baja presión del agua: 'Nos duchamos con un hilo
- Telefónica restaura el edificio de La Giralda de Badajoz, «bastante deteriorado»
- La Guardia Civil festeja a su patrona este domingo en Badajoz
- Las actuaciones de control del nenúfar mejicano en el río Guadiana en Badajoz arrancarán a finales de octubre
- Badajoz coloca maceteros para impedir los aparcamientos indebidos
- El acusado de quemar a dos okupas en el estadio José Pache de Badajoz se enfrenta a 24 años de cárcel
- El Gobierno de España autoriza la construcción del segundo tramo de la autovía Cáceres-Badajoz