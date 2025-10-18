Investigación
Muere una persona de 39 años de un disparo en Dos Hermanas (Sevilla)
Los hechos ocurrieron en la tarde de este sábado en la calle Real de Utrera del municipio nazareno
Ramón Morales
La Policía Nacional investiga la muerte de una persona de un disparo, que se ha producido en torno a las dos de la tarde en Dos Hermanas (Sevilla). Según fuentes consultadas la víctima es una persona de 39 años de edad.
Los hechos se han producido en torno a las dos de la tarde en la calle Real de Utrera del municipio de Dos Hermanas cuando, según fuentes consultadas, se ha producido una agresión con arma de fuego.
El Servicio de Emergencias del 112 recibió varios avisos tras el incidente, del que se dio parte a la Policía Nacional y a la Policía Local de Dos Hermanas. Finalmente, el individuo falleció como consecuencia de las heridas.
Tiroteos de Carmona y Padre Pío
El último tiroteo de gravedad registrado en la provincia de Sevilla tuvo lugar en el municipio de Carmona el pasado mes de septiembre. Dos personas fueron asesinadas en un bar de la Urbanización de Los Nietos por las heridas por arma de fuego. Una tercera persona, que había sufrido heridas de gravedad murió días después.
En Sevilla capital, este mismo mes de octubre unos encapuchados entraron el domicilio de una persona en el barrio de Padre Pío y le dispararon. Su cuerpo fue encontrado sin vida por la Policía.
- Dos encapuchados asaltan el bar El Rincón de Paula en Badajoz y huyen con 10.000 euros
- Quejas en la barriada de María Auxiliadora de Badajoz por la baja presión del agua: 'Nos duchamos con un hilo
- La revista Elle destaca la elegancia de Maria Morais, mujer del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera
- Telefónica restaura el edificio de La Giralda de Badajoz, «bastante deteriorado»
- La Guardia Civil festeja a su patrona este domingo en Badajoz
- Muere atropellada una mujer en La Codosera (Badajoz)
- Badajoz coloca maceteros para impedir los aparcamientos indebidos
- Las actuaciones de control del nenúfar mejicano en el río Guadiana en Badajoz arrancarán a finales de octubre