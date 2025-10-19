Detenidos el presunto autor del crimen de Dos Hermanas (Sevilla) y el hermano de la víctima por salir con una katana "pidiendo justicia"

La Policía Nacional ha detenido a una persona como presunto del autor del disparo que costó la vida a una hombre en Dos Hermanas (Sevilla). La investigación, en cualquier caso, sigue abierta y no se descarta que en las próximas horas se puedan producir nuevos arrestos por este crimen que tuvo lugar en la calle Real de Utrera el sábado 18 de octubre.

Horas después, se ha arrestado también al hermano de la víctima tras salir a la calle con una katana "pidiendo justicia" por el crimen, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

La Policía Nacional se personó en el lugar de los hechos en torno a las dos de la tarde alertada por varios avisos al servicio de Emergencias 112 que denunciaron una agresión y disparos en el interior de una vivienda de esta calle de Dos Hermanas. La víctima, una persona de 39 años, falleció poco después.

La investigación policial ha permitido una detención aunque está abierta y no se descarta que se puedan producir nuevas actuaciones policiales en Dos Hermanas por este crimen en los próximos días.

Aún no ha trascendido la identidad de la víctima, aunque sus vecinos han indicado a EFE que se trata de un "portero de discoteca" muy conocido en la zona. Según estos testimonios recogidos por la agencia, la víctima habría ocupado la casa en la que se ha producido el suceso, en la que había "mucho trasiego" por las noches, y la persona que lo ha matado, según estos testimonios de un disparo, ha huido hacia un aparcamiento situado en la Plaza de Abastos, un camino en el que se observa un reguero de sangre.

La vivienda está ubicada en el centro de la localidad, cerca de la Iglesia del Gran Poder, donde estos días transitan muchas personas preparando la Romería de la Virgen de Valme, que se celebra este domingo.

Tiroteos de Carmona y Padre Pío

El último tiroteo de gravedad registrado en la provincia de Sevilla tuvo lugar en el municipio de Carmona el pasado mes de septiembre. Dos personas fueron asesinadas en un bar de la Urbanización de Los Nietos por las heridas por arma de fuego. Una tercera persona, que había sufrido heridas de gravedad murió días después.

En Sevilla capital, este mismo mes de octubre unos encapuchados entraron el domicilio de una persona en el barrio de Padre Pío y le dispararon. Su cuerpo fue encontrado sin vida por la Policía.