Abraham Pérez

Los menores secuestrados por su padre en Argelia regresan con su madre: "Ha sido una pesadilla"

Los cuatro menores valencianos que estaban secuestrados por su padre en Argelia desde el pasado 30 de julio, cuando acudieron al país con la excusa de visitar a la abuela, enferma de gravedad, ya están de vuelta en València con su madre. Sara. H. F. se reunía el pasado domingo con sus hijos, tras denunciar a su exmarido por la sustracción de los menores y los malos tratos a los que los estaba sometiendo, y que tiene recopilados en numerosos vídeos. "Ha sido una pesadilla, pero ya estamos aquí", se alivia la mujer.