La investigación sobre el cadáver hallado en un contenedor de basuras en Castellón se centra en su móvil y redes sociales

Los interrogantes siguen abiertos sobre el hallazgo del cadáver de un vecino de Almassora en un contenedor de basura. La investigación se encuentra en estos momentos en pleno desarrollo y la prioridad de la policía, según ha podido saber El Periódico Mediterráneo, se centra en estos momentos en conocer quién era el círculo más próximo del fallecido, muy conocido en el municipio castellonense, y en concreto saber si la noche del pasado sábado, cuando se habría producido su muerte, había quedado con alguna persona y en qué lugar.

Para ello los agentes ya han pedido al juzgado la autorización para llevar a cabo el volcado de su teléfono móvil, así como los dispositivos electrónicos de los que dispusiera, y también tener acceso a todas sus redes sociales. De esta manera, se podrán conocer sus últimos movimientos, así como si había intercambiado mensajes con alguien en las horas previas al suceso.

Fuentes de la comisaría provincial de la Policía Nacional en Castellón han explicado: "La investigación continúa abierta a la espera del resultado forense, de los indicios recogidos en el lugar de los hechos y de la toma de declaraciones de testigos".

Además, desde el domingo por la mañana, los agentes han recorrido las inmediaciones de la zona para pedir las grabaciones de las cámaras de vigilancia que pudiera haber. La Policía Nacional busca encontrar si hay metraje del momento en que ocurrió el incidente para poder reconstruir lo sucedido e identificar al agresor o agresores del fallecido.

Autopsia

Así, cabe recordar que este lunes se le empezó a practicar la autopsia al cadáver tras su traslado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Castellón. Del mismo modo, tanto el camión como el contenedor han sido precintados y trasladados a un lugar seguro, donde están siendo sometidos a una minuciosa inspección ocular por parte de la Policía Científica.

El objetivo es hallar cualquier objeto o indicio que pueda servirle a los investigadores para identificar a la persona o personas que arrojaron al herido al interior del depósito de basuras urbanas.

Los investigadores han señalado que el fallecido podría haber sido víctima de una agresión, quizás una paliza, y posteriormente, cuando estaba inconsciente, le habrían dejado en el interior del contenedor.

Según pudo saber El Periódico Mediterréneo, las condiciones en las que apareció el cuerpo llamaron la atención de los trabajadores. Especificaron que el cuerpo apareció muy pulcramente vestido, portando un chaleco acolchado y zapatillas deportivas de una reconocida marca.

Terminales de punto de venta

Cabe recordar que este tenía una empresa llamada Geserinfo, que ofrecía gestión y servicio de terminales de punto de venta (TPV) con tarjeta a comercios de la provincia.

También realizaba trabajos de videovigilancia, controles de acceso o desarrollo web para autónomos. Vinculado a la vida social de Almassora, fue responsable del Scout Tramuntana y era exmarido de la alcaldesa del municipio.

Fue sobre las 5.00 horas del domingo cuando los trabajadores que realizaban su recorrido habitual de recogida de basuras hallaron el cadáver al cargar un contenedor en la avenida Pérez Galdós, poco antes del semáforo del cruce con la plaza de toros.

Suscríbete para seguir leyendo