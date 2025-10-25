Posible crimen machista
Dos detenidos por el asesinato de una mujer en la ciudad de Alicante
El cadáver fue hallado este viernes en la ciudad de Alicante
EFE
Alicante
Dos personas han sido detenidas tras el hallazgo ayer viernes del cadáver de una mujer en la ciudad de Alicante, en un suceso que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género investiga como un presunto asesinato machista.
