En Carrión de Calatrava

Un fallecido en el incendio de una residencia de mayores de Ciudad Real

El fallecido es un residente del centro y el fuego ya ha sido extinguido por los bomberos

EFE

Toledo

Un residente de la residencia de mayores de Carrión de Calatrava (Ciudad Real) ha fallecido este sábado tras el incendio que se ha originado esta madrugada en las instalaciones y que ya ha sido extinguido por los bomberos.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el incendio se ha detectado a las 6:07 horas de este sábado, en la residencia de mayores ubicada en la calle Dulcinea de Carrión de Calatrava y que, al parecer, se ha podido originar por un posible fallo en un conducto eléctrico, si bien han señalado que se tendrán que investigar detenidamente las causas.

Como consecuencia del incendio, la residencia de mayores ha sido totalmente desalojada y, de los 96 residentes, 91 han sido alojados en el Polideportivo Municipal de Carrión de Calatrava y los otros 5, se han hecho cargo familiares.

