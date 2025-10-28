Cristina fue asesinada en Alicante de cinco puñaladas para robarle 250.000€

La investigación de la Policía Nacional sobre la muerte violenta de Cristina, una mujer madrileña de 37 años cuyo cadáver en estado de descomposición fue descubierto a última hora de la tarde del pasado viernes en Alicante, ha desvelado que la mujer fue asesinada de cinco puñaladas para robarle unos 250.000 euros que había heredado y tenía en su cuenta bancaria.

De hecho, los agentes de la Unidad de Delincuencia Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante han detectado en sus pesquisas que ya se habían realizado transferencias y gastos por valor de unos 100.000 euros y que incluso destinaron parte del dinero a comprar un coche, un Audi A5 que ha sido intervenido al realizar las detenciones.

La pareja de la víctima, de 38 años, y otro varón, de 41, detenidos por la Policía como presuntos autores del crimen han pasado este lunes a disposición del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alicante, en funciones de guardia, y se ha acordado para ambos prisión provisional, comunicada y sin fianza, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia.

Los dos apresados quedan investigados en una causa abierta por los delitos de asesinato y robo con violencia, según el TSJ. El juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 se inhibirá en favor del juzgado de Violencia número 3, con competencias para seguir con la investigación por la fecha en la que ocurrieron los hechos.

La pareja de Cristina no tenía denuncias previas de ella por malos tratos, pero sí con otra mujer. La investigación inicial no ha podido aclarar cuál de los dos arrestados mató a Cristina o si participaron ambos. Según la Policía, el presunto móvil del crimen fue hacerse con el dinero y las propiedades de la víctima que había heredado recientemente.

Un policía nacional junto al coche intervenido a los detenidos, comprado con dinero de la víctima. / DELGADO

La fecha del crimen se sitúa a mediados de octubre, unos días después de que Cristina hablara por teléfono con unos familiares, y fue descubierto el pasado viernes por la Policía a raíz de la confesión de una tercera persona, con la que habrían contactado para colaborar en las tareas de ocultación del cadáver. Esta persona relató en la Comisaría que la intención de los ahora apresados era deshacerse del cuerpo, necesitando de su ayuda para hacerlo. Le prometieron dinero a cambio de ayudarle, pero no solo no accedió al ofrecimiento, sino que el varón decidió ir a la Policía Nacional a denunciar los hechos.

La Policía se movilizó en busca de la víctima y localizó la casa y el cadáver de la víctima en un inmueble de la zona de la Goteta. Según vecinos de la urbanización, la mujer fallecida había heredado una importante suma de dinero tras la muerte hace dos meses de su madre, que compró la casa donde fue encontrado el cuerpo de Cristina.

Velas aromáticas

El cadáver había sido envuelto y metido en un canapé de una de las habitaciones. Para evitar que saliera al exterior el olor por la descomposición, pusieron velas aromáticas y toallas en las puertas. No lo consiguieron, porque en los últimos días «algunos vecinos comentaron que olía muy fuerte, pero piensas que son las alcantarillas», según fuentes vecinales.

La inspección ocular de la vivienda permitió intervenir un cuchillo que pudo ser usado para matar a Cristina y diferente material con el que presuntamente iban a descuartizar el cuerpo de la víctima y a enterrarlo posteriormente, según baraja la Policía. Lo tenían preparado para hacerlo entre tres personas, pero una de ellas se arrepintió y lo confesó a la Policía.

La autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal de Alicante ha revelado que la víctima presentaba cinco heridas de arma blanca y que podría llevar entre quince y veinte días muerta.

La detención de los dos implicados fue realizada por la Policía después de que salieran de un hotel de Playa de San Juan, donde habían estado alojados. Circulaban en el Audi A5 comprado con el dinero de la víctima y los agentes interceptaron el turismo y les apresaron. El conductor del coche carecía de permiso de circulación y en el vehículo hallaron dinero en efectivo y joyas de oro principalmente, así como diversa y variada cantidad de sustancias estupefacientes que superaban las cantidades de consumo propio.

Los dos detenidos no declararon en dependencias policiales y este lunes han sido trasladados de forma separada al juzgado.

La Comisaría ha confirmado esta noche que uno de los detenidos mantenía una relación sentimental con la víctima de varios meses atrás y que esta había heredado recientemente una gran cantidad económica y tras la muerte de la víctima habría estado haciendo uso de la tarjeta bancaria de su compañera sentimental.

