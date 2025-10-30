Detenido un empleado de una residencia de la tercera edad de Mallorca por abusar sexualmente de cuatro compañeras y una interna

Un empleado de una residencia de la tercera edad de la localidad de Campos (Mallorca), de 36 años, ha sido detenido por la Guardia Civil por, presuntamente, someter a tocamientos sexuales a cuatro compañeras de trabajo y a una residente durante las últimas semanas. El hombre, según las denunciantes, se ofrecía a hacerles masajes a las mujeres y terminaba sometiéndolas a tocamientos sexuales en contra de su voluntad.

Los hechos se habrían sucedido durante los últimos meses, aunque fueron denunciados recientemente cuando las mujeres descubrieron que eran varias las que se habían visto en la situación. Cuatro de las víctimas son chicas jóvenes, que trabajan como auxiliares de clínica en la misma residencia. La quinta víctima es una residente, una mujer que sufre graves problemas de movilidad.

En todos los casos se repitió el mismo proceso. El hombre se ofrecía a realizar masajes terapéuticos a las víctimas y, mientras lo hacía aprovechaba para someterlas a tocamientos en pechos y glúteos. Varias de las mujeres añadieron que llegó a intentar quitarles la ropa, y en algún caso consiguió arrancarles alguna de las prendas que llevaba.

Las mujeres presentaron una denuncia ante la Guardia Civil, que abrió una investigación y ayer arrestó al hombre, acusado de un delito de agresión sexual. Se trata de un hombre español de 36 años.