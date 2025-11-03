En el hospital
Muere una niña de 11 años que fue atropellada por un autobús en Barcelona
EFE
Una niña de 11 años ha fallecido este lunes en el hospital tras haber sido atropellada este domingo por un autobús en Barcelona, según ha informado el Ayuntamiento.
El accidente ocurrió a la altura del número 595 de la Gran Via de les Corts Catalanes, en el distrito del Eixample, cuando, por causas que se investigan, un vehículo de la línea H12 atropelló a la menor.
Facultativos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendieron a la niña en el lugar del accidente y la trasladaron a un centro hospitalario, donde ha fallecido esta tarde.
Dotaciones de la Unidad Central de Atestados de Tráfico de la Guardia Urbana de Barcelona se trasladaron al lugar del accidente para elaborar el correspondiente atestado y aclarar las causas del siniestro.
Con esta muerte, son diez las víctimas mortales en accidente de tráfico en Barcelona en lo que va de año.
El Ayuntamiento de Barcelona ha trasladado su pésame a la familia y amigos de la víctima y ha reafirmado su compromiso para seguir trabajando con el objetivo de reducir las víctimas en accidentes de tráfico.
El pasado 29 de octubre, otra menor, de 14 años, falleció atropellada por un autobús, en este caso de una línea interurbana, también en Barcelona.
El accidente tuvo lugar poco después de las 21:45 horas a la altura del número 107 de la Gran Via de Carles III, en el cruce con la avenida Diagonal, cuando un autobús de la compañía Monbus que cubre la línea exprés X43 atropelló mortalmente a la joven.
