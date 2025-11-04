La Policía investiga el asesinato machista de una mujer de 49 años en Zaragoza

Efectivos de la Policía Nacional están investigando como crimen machista un homicidio de una mujer ocurrido a primera hora de este martes en la ciudad de Zaragoza. En concreto, los hechos han tenido lugar en la calle Privilegio de la Unión, situada en el barrio de San José de la capital aragonesa.

Según confirman fuentes de Delegación del Gobierno en Aragón, la víctima es una mujer de 49 años, que ha fallecido como consecuencia de las heridas perpretadas con arma blanca por parte de su pareja.

La Policía ha acordonado la calle y ha prohibido el paso entre las calles Santa Rosa y Monasterio de Samos, mientras se trabaja en el interior del domicilio para esclarecer las circunstancias de la muerte de esta mujer de 49 años. Hay un detenido.

Fernando Beltrán, delegado del Gobierno en Aragón, ha confirmado a los medios de comunicación el fallecimiento de una mujer de 49 años, de nombre Eugenia, a manos de su pareja, "el hombre con el que convivía", en el domicilio que compartían en la calle Privilegio de la Unión, en el zaragozano barrio de San José. Se trata de la víctima mortal número 35 de la violencia machista en Aragón desde que hay registros, en 2003.

"La llamada de aviso se ha recibido en la sala de Policía Nacional sobre las 8.15-8.30 de la mañana, unos vecinos que estaban oyendo una bronca en el domicilio donde estaban ocurriendo los hechos y, cuando se ha presentado la patrulla, el varón, en principio, ha impedido la entrada al domicilio. Se ha entrado por la fuerza y se han encontrado a una mujer que tenía varias cuchilladas en el cuerpo. Se confirma que el fallecimiento ha sido por arma blanca", ha concretado Beltrán.

Al llegar al lugar de los hechos, los agentes de la Policía Nacionla han intentado reanimar a la víctima, "lo cual ha sido imposible", ha lamentado el delegado del Gobierno, "de manera que se confirma el fallecimiento de esta mujer, Eugenia, a manos de su pareja".

El furgón de la Hermandad de la Sangre de Cristo ya ha retirado el cadáver, que será trasladado al Instituto de Medicinal Legal de Aragón (IMLA) para practicarle la autopsia.

Ni la víctima ni el agresor estaban en el sistema Viogen

Según ha concretado el delegado del Gobierno en Aragón, y de acuerdo a las primeras investigaciones, "ninguno de los dos constaba en el sistema Viogen". Además, han indicado que en el domicilio en el que convivían y donde se habría perpretado el asesinato "no hay ningún enser perteneciente a niños o a menores, por lo que, a falta de las investigaciones, no consta que tengan hijos en común".

Asimismo, Beltrán ha confirmado que el autor "ha sido ya detenido" y la Policía judicial se ha hecho cargo de la investigación y, posteriormente, se tomará declaración al hombre que ha sido detenido.

Treinta y cuatro asesinatos machistas en España

En lo que va de 2025, el Ministerio de Igualdad ha registrado 34 asesinatos machistas en España hasta el lunes 3 de noviembre, según la estadística oficial de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. La cifra se eleva a 1.329 desde 2003, año en que se empezaron a recopilar estos datos.

Si se confirma este caso, Aragón registraría el primer crimen machista en 2025. El pasado año sufrió uno. El último asesinato machista que lamentó la ciudad de Zaragoza se remonta a diciembre de 2022, cuando Antonio Giger Kaufmann -fallecido sin ser juzgado- mató a martillazos a su mujer en un domicilio de la calle San Miguel.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirma los casos como machistas cuando existe o existió relación de pareja o expareja entre víctima y agresor. El teléfono 016 atiende a víctimas de violencia de género las 24 horas en más de 50 idiomas, sin dejar rastro en la factura telefónica.