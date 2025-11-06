Los dos acusados de matar a la menor Cloe en Alicante admiten que planearon el crimen

Los dos menores acusados de matar a Cloe en Alicante han admitido este miércoles no solo que mataron la adolescente, sino que planearon el crimen. El juicio por este asesinato machista ha comenzado en el Palacio de Justicia de Benalúa de Alicante donde la Fiscalía y la acusación particular reclaman para cada uno de ellos una pena de ocho años de internamiento. A pesar de esta confesión de los hechos, no se ha cerrado conformidad ante la negativa de las acusaciones a rebajar, aunque fuera solo simbólicamente, la petición de pena, como plantearon desde las defensas los abogados Encarnación Obdulia Martínez e Iván Rodríguez Lorente.

En la primera de las tres sesiones que hay previstas por este asesinato se han vivido escenas de tensión. Sobre todo cuando se han cruzado los dos acusados con la familia de la víctima que esperaban en el pasillo al inicio de la vista. Desde los calabozos fueron conducidos con los rostros cubiertos con una capucha y un pañuelo que les tapaba el rostro. "Ahora les va a dar vergüenza lo que hicieron", aseguraba indignada la familia.

Dentro de poco más de tres semanas se cumplirá un año del crimen. La joven de 15 años de edad fue asesinada el 24 de noviembre del pasado 2024, justo la víspera del Día contra la Violencia sobre la Mujer. A pesar de la gravedad de sus heridas, la joven logró levantarse en busca de ayuda y llegar a la casa de su hermano. Este la trasladó con urgencia al hospital de Torrevieja, pero allí no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Desde el primer momento el novio de la joven fue uno de los primeros sospechosos y fue arrestado a las pocas horas. Al principio comenzó negando el crimen, luego implicó al segundo acusado y llegado el juicio ha admitido su participación. Este segundo implicado fue detenido meses después, una vez que la Guardia Civil pudo establecer que estuvo presente en el momento de la agresión a Cloe. Inicialmente, los dos se echaban la culpa el uno al otro, aunque ahora en el juicio han admitido su participación en los hechos. El segundo implicado ha tratado de atenuar su intervención asegurando que fue el exnovio de Cloe el que le incitó a hacerlo. En su declaración, los dos jóvenes incluso han llegado a tratar de transmitir arrepentimiento por lo ocurrido, aunque desde el entorno de la familia de la víctima no les ha parecido muy sincero.

El abogado que ejerce la acusación particular en nombre de la familia, el letrado Juan Carlos Fuentes, señaló a este diario que ambos "siguen con sus diferencias en el relato de lo ocurrido. Uno sostiene que el otro le influenció, pero lo que ha quedado acreditado es que uno no participa si uno no quiere. Lo planificaron y lo ejecutaron conjuntamente, ninguno pensó en retirarse".

El falso ajuste de cuentas

Durante la sesión del juicio ha trascendido que ambos estuvieron planificando el asesinato. Uno de los acusados dice que fue al menos durante la semana previa al crimen, mientras que otro ha asegurado que comenzaron a prepararlo tres semanas antes. En ese contexto, llegaron a escribir hasta mensajes anónimos, incluso en ruso, intentando simular que se trataba de un ajuste de cuentas y en los que se venía a decir que "tú serás el siguiente". El exnovio intentó vincular el crimen con una supuesta deuda por drogas como estrategia para despistar a la Guardia Civil. Una imputación en falso que aumentó aún más el dolor de la familia de la joven asesinada por tratar de manchar su imagen después de muerta. La abogada del exnovio ha manifestado que este "ha dicho que se lo inventó y ha pedido perdón", tratando de justificar que estaba en shock por lo ocurrido.

El presunto cómplice era compañero de clase de Cloe en cuarto de ESO, mientras que la expareja estudiaba Formación Profesional en el turno de tarde tras haber abandonado el Bachiller.

La familia espera que con este juicio quede claro que es un crimen machista en el que el exnovio trató de vengarse al no poder soportar que ella le dejara.

La investigación concluyó con que el exnovio mató a la joven en compañía de un amigo en venganza por el hecho de que ella hubiera puesto fin a la relación. Desde el entorno de la víctima se ha enfatizado que ella había tratado de llevar a su novio por el buen camino, pero que finalmente optó por dejarle. La declaración de ambos se ha prolongado por espacio de una hora. A lo largo de la mañana han declarado también tanto los padres como el hermano de Cloe, así como otros jóvenes del entorno de la víctima. De estos últimos, alguno ha asegurado en el grupo no había ningún cabecilla que arrastrara al resto, sino que era una pandilla en la que todos eran iguales. Los padres de los dos menores acusados también han admitido sus responsabilidades civiles. Al final de la vista, han tratado de acercarse a la familia de la joven asesinada para pedir perdón, lo que ha generado cierta tensión.

En la siguiente jornada del juicio, señalada para la próxima semana, está prevista la declaración de los guardias civiles responsables de la investigación para tratar de explicar las pruebas que les llevaron a los acusados. Pesquisas en las que fueron reveladores los mensajes que se habían enviado entre los encausados y que, aunque fueron borrados por ellos, los agentes pudieron reconstruir. A estos mensajes incriminatorios se unen las pruebas biológicas, con el hallazgo de restos de ADN de la víctima en objetos requisados a los acusados. En el caso del presunto cómplice, se encontraron restos de sangre en un patinete, unos guantes, un casco y una zapatilla. El juicio podría quedar visto para sentencia antes de que se cumpla un año del crimen.

La pena que se reclama para ambos es la máxima prevista para los delitos graves cometidos por jóvenes de entre 14 y 17 años. Cuando ambos hayan alcanzado la mayoría de edad, seguirán cumpliendo la condena en un centro de menores hasta el máximo de los 23 años de edad, según prevé la Ley del Menor. Los dos permanecen internados de manera preventiva en régimen cerrado desde su detención por su presunta participación en el asesinato.

