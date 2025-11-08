Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Operación policial

Un hombre se atrinchera con un arma de fuego en una 'guardería de droga' de Sevilla

Un vehículo de la Policía Nacional.

Un vehículo de la Policía Nacional. / EP

EFE

Sevilla

Un hombre se ha atrincherado en una 'guardería de droga' ubicada en un polígono de la localidad sevillana de Isla Mayor con un arma de fuego y hasta allí se han trasladado dos dispositivos policiales, según fuentes policiales.

Por el momento se desconocen más detalles de la operación, que ha trascendido a primera hora de este sábado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents