En El Casar de Escalona
Una operación antidroga en Toledo acaba con un fallecido y tres heridos de bala
Los hechos ocurrieron a última hora de este domingo
EFE
Toledo
Una persona ha fallecido por disparos y otras tres han resultado heridas de bala en el marco de una operación antidroga desarrollada por la Policía Nacional a última hora de este domingo en la localidad toledana de El Casar de Escalona.
Fuentes de la Delegación del Gobierno central en Castilla-La Mancha han informado a EFE de que la Policía Nacional desplegó este domingo una operación antidroga en una urbanización de El Casar de Escalona y, al llegar a la localidad, los presuntos delincuentes comenzaron a disparar en plena calle contra los agentes, por lo que la policía respondió a los disparos.
- El mejor bocadillo de calamares de la región se cocina en Badajoz
- El primer gran santuario de elefantes de Europa estará a 50 minutos de Badajoz
- La ermita de la Soledad se cierra este lunes y la imagen de la patrona de Badajoz se traslada a San Agustín
- Aparece fallecida una mujer en la piscina de su casa en Badajoz
- El primer mercado de flores atrae a cientos de personas a la plaza Alta de Badajoz
- Juzgan en Badajoz a una acusada de desviar la nómina de una trabajadora a su cuenta
- El auge de la marcha nórdica en Badajoz: 'Me ha cambiado la vida
- Gragera sobre el recurso contra la tasa de basura en Badajoz: 'Hemos hecho la mejor ordenanza posible con una mala ley