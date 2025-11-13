"El intento de secuestro de la niña no ocurrió fuera del colegio, fue dentro", insiste la familia de la menor a la que intentaron raptar en Murcia

"No ocurrió fuera del colegio, fue dentro. Estamos hablando de una futura alumna que es hermana de un niño que a día de hoy sí que está en el centro". La familia de la menor de 2 años a la que supuestamente intentó llevarse a la fuerza una pareja quitándosela de los brazos a su bisabuela a las puertas del colegio San Félix de Zarandona, en Murcia, mostraba este miércoles su «indignación» con la respuesta que daba la Consejería de Educación tras la denuncia por el presunto intento de secuestro.

En la noticia publicada en La Opinión este martes, fuentes de la Consejería afirmaban que el supuesto incidente se habría producido "fuera del recinto escolar", por lo que no era "de ámbito educativo". En todo caso, añadían, sería un asunto de "seguridad ciudadana".

Ana María Marín, abuela de la menor, aseguraba este miércoles a este periódico que muchas familias con niños en este centro educativo ya se están comenzando a mover para que se refuerce la seguridad y se dote con cámaras las inmediaciones del centro público a través de una recogida de firmas.

También la familia de esta niña, representada por Valentín Fernández, del despacho Legamur Abogados, quiere preparar un nuevo escrito dirigido al pedáneo de Zarandona para que, a su vez, traslade al Ayuntamiento de Murcia la petición de reforzar la seguridad. El malestar también lo tienen con el propio colegio que, en un escrito dirigido a las familias, calificaban de "rumores" estos hechos.

Investigación abierta

En la gélida mañana de este miércoles, a las puertas del colegio murciano también había tensión en el ambiente: muchos de los padres y madres comentaban con estupor y asombro los hechos que ya está investigando la Policía Nacional por partida doble: el Cuerpo confirma que han sido dos denuncias las que se han presentado por dos casos de un supuesto intento de secuestro: el de esta niña habría ocurrido el jueves 6 y el miércoles 5 otra familia también interpuso una denuncia por hechos similares.

Los agentes de la Brigada Judicial mantienen la investigación abierta y las actuaciones se están desarrollando en secreto para tratar de dar con los autores de los hechos sin levantar "alarma social" entre la comunidad educativa, explican fuentes cercanas a la investigación.

Tras una palmera y con un carrito de bebé vacío

Según el relato de la bisabuela, quien el jueves de la pasada semana se encargaba de recoger a mediodía a los niños, recogió primero a la menor en una escuela infantil ubicada a menos de 200 metros del colegio San Félix. Tras recogerla, hicieron el camino andando, de la mano, hasta el centro educativo para hacer lo propio con su hermano de 5 años.

Ahí fue cuando, siempre según el testimonio de esta mujer, una pareja que se encontraba oculta tras una palmera y que llevaba un carrito de bebé vacío intentó "arrebatarle a la niña" . La bisabuela, continúa la denuncia, estuvo rápida y opuso «una fuerte resistencia» para lograr que no se la quitasen.

"Debido a la rapidez de los hechos" y a la conmoción del momento, esta mujer no pudo fijarse en más detalles o datos sobre las dos personas que presuntamente habrían intentado robarle a la niña.

Cabe recordar que el abogado Valentín Fernández remitió a la Consejería de Educación el martes por la tarde un escrito en el que los familiares solicitaban una "actuación inmediata y con carácter de emergencia", reclamando la creación de un espacio de seguridad perimetral para la recogida de menores, la instalación "urgente" y revisión de cámaras de videovigilancia que cubriesen los accesos y alrededores del centro, la presencia de personal auxiliar o de la Consejería en los accesos, así como de agentes de los dos Cuerpos de Policía "en los horarios de mayor afluencia".