Así fue el registro policial que terminó con la secta sexual de Vistabella (Castellón), habitación a habitación: de juguetes sexuales a escrituras sagradas del Tío Toni

Este lunes solamente declararon en el juicio en la Audiencia Provincial tres policías nacionales pertenecientes a la operación que acabó con la supuesta secta sexual de Vistabella (Castellón). Una investigadora que formó parte de la entrada y registro de la masia en marzo de 2022 declaró y esta fue la primera vez que un participante en dicho registro habló sobre cómo se desarrolló el mismo.

Tan grande que hubo que hacer dos registros

Esta policía subrayó que tuvieron que dividirse en dos grupos, con dos letrados de la administración de justicia levantando dos actas.

Ello se debe a lo grande e inabarcable que era La Chaparra incluso para los policías.

Una copia del libro escrito por Toni

Ya detallando cómo fue aquel día, la agente explicó que en cada habitación había una copia del mismo libro.

Este libro no era otro que La respuesta de un líder, obra del propio Tío Toni, que no faltaba en las dependencias de cada miembro de la comunidad de La Chaparra, a la manera de las biblias que suelen ocupar las habitaciones de otros religiosos.

Multitud de juguetes sexuales

A la investigadora le llamó la atención que había "muchos juguetes sexuales en el 90% de las habitaciones".

Todos los testigos han incidido en que el sexo era algo inherente a la secta, que según la Policía Nacional tenía la motivación principal de "satisfacer los deseos sexuales de las personas con poder" en la secta, empezando por el líder pero también del resto de individuos que tenían más preponderancia.

Un Jaguar y una Harley

En el registro también hallaron seis vehículos, entre ellos un coche Jaguar y una moto Harley Davidson.

Una víctima testificó que el Tío Toni se la llevaba a veces en la moto para abusar de ella en el bosque.

Una carpeta de Toni con los miedos de los demás

Una de las defensas cuestionó al primero de los investigadores por una carpeta roja con la inscricpión "miedo", encontrada en la habitación del Tío Toni.

El agente contestó afirmativamente cuando el abogado defensor le preguntó por si en esa carpeta había "una lista exhaustiva sobre los miedos e inseguridades de cada miembro de La Chaparra, como herramienta de control".

Las defensas, cabe recordar, vienen sosteniendo que el poder que ejercía Toni anulaba por completo la voluntad y capacidad de decisión de los acusados.

Textos dictados por "seres de luz" en lenguas desconocidas

A la manera de lo que hacía la protagonista de la serie La Mesías, el Tío Toni escribía "textos dictados por seres de luz" y que no pertenecen "a ningún lenguaje conocido" en sus momentos de presunto trance espiritual. Así lo dijo el inspector prinicipal del caso, quien no estuvo en persona en el registro pero que sí reveló detalles de prácticas pseudorreligiosas que hasta el momento no habían sido descritas en el juicio.

Por ejemplo, explicó uno de los castigos que aplicaba el gurú a los supuestos miembros rebeldes: "Golpeaba a los miembros en los homoplatos para cortarles las alas y que no pudieran ir al cielo".

Los seis acusados en este proceso (cinco mujeres y un hombre) se enfrentan a penas individuales entre los 16 y los 65 años por supuestos abusos sexuales a menores y por presunta organización criminal. El personaje más importante de la secta, el Tío Toni, falleció en prisión dos meses después de ser detenido.

