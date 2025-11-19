Detenido un menor tras apuñalar en el brazo a otro en Torrevieja

Un menor ha apuñalado a otro este miércoles en plena calle en la localidad alicantina de Torrevieja. El herido ha tenido que ser operado para poder extraerle el cuchillo del brazo y se encuentra bien, sin que haya habido complicaciones, según fuentes municipales.

Las mismas fuentes indican que la Policía Local ha detenido al presunto autor, que ha sido entregado posteriormente para su custodia a la Guardia Civil e inicio de la instrucción de las diligencias.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrevieja está investigando esta agresión en la que ambos implicados son dos menores de edad alumnos del IES Las Lagunas, que se encuentra a escasos metros de donde se han producido los hechos, si bien, detallan las mismas fuentes, no hay indicios de que se trate de acoso escolar.

El detenido será presentado este jueves ante la Fiscalía de Menores.

Peleas

Precisamente, hace un par de años la Guardia Civil intensificó su presencia en el entorno de algunos de centros de la localidad, también con la ayuda de los efectivos de la Policía Local que llevaban a cabo servicios ligados al funcionamiento de los centros educativos.

Además, la Guardia Civil de Torrevieja se reunió entonces con los directores de los institutos de la ciudad para fijar un protocolo de actuación ante el incremento de situaciones violentas y peleas entre alumnos, en ocasiones organizadas como "quedadas" en el entorno de los centros educativos, en las que también se vieron implicados familiares de los estudiantes.

El episodio que puso en alerta a la comunidad educativa, tanto profesores como a padres, fue una pelea multitudinaria precisamente a las puertas del IES Las Lagunas en noviembre de 2023, en la que también se vieron implicadas personas adultas familiares de los alumnos. Fue necesaria la intervención de la Guardia Civil para lograr que cesaran las agresiones físicas.

Según confirmaron fuentes de los centros, había grupos de alumnos que estaban organizando quedadas para dirimir sus diferencias a golpes. Los enfrentamientos tuvieron como protagonistas a estudiantes de origen colombiano y rumano, además de jóvenes nacidos en Torrevieja.

La pelea que se produjo a las puertas de Las Lagunas se inició cuando familiares de un alumno que supuestamente había sido agredido esperó la salida del supuesto agresor. Los directores de los centros educativos insistieron a los padres de que debían denunciar este tipo de agresiones ante las fuerzas de seguridad sin tomarse la justicia por su mano, pero algunos de ellos respondieron con el "ojo por ojo".

Todo ello se vinculó también al hecho de que la repetición de las peleas pudiera convertirse en el germen de la creación de bandas, algo que sufrió la ciudad con actuación de bandas latinas hace más de dos décadas.

