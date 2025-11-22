Investigación
Dos heridos en una agresión con arma blanca en Ávila
Los hechos han tenido lugar sobre las 14.33 horas, cuando la Policía Local ha recibido un aviso que alertaba de una agresión
EP
Dos hombres de 42 y 44 años han resultado heridos en una agresión con arma blanca que se ha producido este sábado en Ávila capital, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.
Los hechos han tenido lugar sobre las 14.33 horas, cuando la sala de operaciones ha recibido un aviso que alertaba de una agresión, donde una persona había resultado herida por arma blanca en un pie.
La sala de operaciones ha informado del suceso a la Policía Local de Ávila, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico.
Al llegar, el Cuerpo Nacional de Policía ha solicitado otra ambulancia para atender a un segundo herido por arma blanca en una mano, por lo que se ha pasado el aviso a Sacyl que ha movilizado una segunda ambulancia soporte vital básico.
En el lugar, el personal sanitario ha atendido a los dos hombres que han sido posteriormente trasladados al Complejo Asistencial de Ávila.
- Elvas acogerá la 'mayor feria de antigüedades de Portugal' del 21 al 23 de noviembre
- Badajoz cambia el gran árbol de Navidad por una guirnalda de luces y un photocall gigantes
- Un café al precio del 2007: Este es el establecimiento más barato de Badajoz
- El escaparate más comentado de Badajoz: una Virgen de tamaño natural irrumpe en El Faro
- Hito en el Materno de Badajoz: una niña de dos años es trasladada a Málaga con un soporte vital de alta complejidad
- Rebajan la pena a la empresaria portuguesa condenada en Badajoz por defraudar 7 millones de euros al fisco español
- Badajoz tendrá un mercadillo extraordinario por el 'Black Friday' el 29 de noviembre
- Condenada a devolver a su exmarido el dinero de un coche que compró antes de casarse