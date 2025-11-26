Conmoción en Asturias por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: "Es una desgracia"

Un niño de 12 años ha fallecido de forma fulminante este martes en Avilés mientras se encontraba practicando deporte. Al parecer el chico le comentó a su entrenador que no se encontraba bien y cayó desplomado al suelo.

Los sanitarios se desplazaron a última hora de la tarde a las instalaciones donde se encontraba el joven aunque nada pudieron hacer por salvar su vida. "Una desgracia", acertaban a comentar las primera personas que tuvieron conocimiento de la tragedia. "Muy triste, la verdad", lamentaban otros ante el fatal desenlace de una tarde de entrenamiento.

En el momento del fallecimiento el chico se encontraba en las instalaciones del Colegio San Fernando. Si bien no era alumno del centro, sí acudía a entrenar en una de sus secciones deportivas, de la que era miembro activo.

La noticia ha generado gran conmoción en la ciudad, donde la comunidad de alumnos y exalumnos del centro educativo cuenta con una extensa red de contactos que no acertaba a encontrar explicación acerca de tan repentino fallecimiento.

El joven cayó al suelo fulminado mientras participaba en un entrenamiento con varios compañeros a última hora del día. Los responsables de la sección deportiva en la que entrenaba llamaron de inmediato a los servicios de emergencia para que actuaran para salvar al menor. El chico fallecía pocos minutos después.

Episodios recientes

En España se han registrado varios casos recientes de muerte de jóvenes deportistas como el caso del menor, este martes, en un centro de Avilés. Así, un futbolista de 13 años falleció durante un entrenamiento, siendo la causa confirmada el paro cardiorrespiratorio. Otro episodio reciente ocurrió en una clase de gimnasia, donde un adolescente se descompensó y falleció, confirmándose en esa circunstancia la muerte súbita.

El fallecimiento por muerte súbita durante la práctica deportiva produce un gran impacto familiar, social y deportivo, siendo los reconocimientos médicos un factor eficaz de prevención. En el caso de la muerte súbita cardíaca se sufre una pérdida brusca o repentina del pulso y el conocimiento debido a un fallo del corazón al no bombear eficazmente la sangre al cerebro y resto del cuerpo. Normalmente su origen son arritmias potencialmente mortales y anormalidades en el sistema eléctrico del corazón.

