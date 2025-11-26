Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fuego

Un grave incendio en el hospital de Santa Lucía de Cartagena obliga evacuar a pacientes y trabajadores

El fuego, que se ha propagado a la terraza y las fachadas, no ha dejado heridos, según fuentes del 112

Una captura de imagen de un vídeo publicado en las redes sociales en la que se ven las llamas en el hospital de Santa Lucía en Cartagena.

Una captura de imagen de un vídeo publicado en las redes sociales en la que se ven las llamas en el hospital de Santa Lucía en Cartagena.

Javier Ayala

Un incendio declarado alrededor de las siete y media de la mañana de este miércoles en el hospital Santa Lucía de Cartagena ha obligado a evacuar a pacientes y trabajadores, mientras se trabaja en su extinción.Un grave incendio originado a primera hora de la mañana de este miércoles en el Hospital Santa Lucía de Cartagena ha obligado a evacuar varias plantas del centro hospitalario. Las llamas han afectado a una de las caras laterales del quinto bloque del gran centro hospitalario de la ciudad portuaria y la han dejado prácticamente calcinada. Por ahora no hay que lamentar víctimas ni daños personales, solo materiales.

El fuego se habría iniciado sobre las 07:15 horas en la terraza de este bloque y se habría propagado rápidamente a las plantas quinta y tercera de dicho bloque por el fuerte viento que azota en la mañana de este miércoles en toda Cartagena.

Fuentes del 112 han informado a EFE de que las primeras llamadas de aviso del incendio, más de una treintena, se registraron a las 7,25 horas. El fuego afecta a la terraza y las fachadas y según la fuentes no se han registrado heridos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents