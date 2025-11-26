En Campillos
Hallan el cadáver de una mujer con signos de violencia en una vivienda de Málaga
La expareja de la víctima se ha presentado este miércoles en un cuartel de Jaén para informar de que había matado a la joven
El cuerpo de una mujer de 24 años ha sido hallado este miércoles con signos de violencia en la vivienda en la que vivía en el municipio malagueño de Campillos. Según fuentes cercanas al caso, la Guardia Civil ha localizado el cadáver tras recibir la llamada de unos compañeros del cuartel de Martos (Jaén) en la que informaban de que un hombre se había presentado en las dependencias asegurando que horas antes había matado a su expareja en el municipio malagueño.
Una dotación se ha trasladado hasta la dirección que ha facilitado el autor confeso y han confirmado la presencia del cadáver de la mujer, identificada como una española de 24 años. El presunto autor del crimen ha sido detenido.
El hallazgo se produce apenas tres días después del asesinato de una mujer en Rincón de la Victoria presuntamente a manos de su exparido y del hallazgo el pasado lunes del cadáver de un vecino de Yunquera con un profundo corte en el cuello. Este pasado martes, cuatro miembros de una familia fueron hallados sin vida en su vivienda de Torrox por un escape de gas.
- Los bomberos de Badajoz exigen el cese del jefe del parque municipal
- Sagrajas amplía su Navidad artesanal: este año ilumina más calles y espera superar los 15.000 visitantes
- El negocio que triunfa en TikTok aterriza en Badajoz
- Detenido un joven por agredir sexualmente a una mujer en el paseo de los arroyos de Badajoz
- Yo veía que me iba a violar': el desgarrador testimonio de Belén Santos, la trabajadora de limpieza de Badajoz que escapó de su agresor
- Elvas quiere ser el epicentro de la Navidad a partir de este viernes
- Con tarjeta, por favor: El novedoso método de reserva de un restaurante de Badajoz
- Daniel Jiménez, arquitecto: «No somos conscientes del enorme patrimonio defensivo que tenemos en Badajoz»