En la Sagrada Familia
Una persona muere en A Coruña en un incendio en un edificio
Una segunda persona fue trasladada en estado crítico
Las autoridades permiten acceder a los residentes por grupos al edificio, pero algunas familias deberán ser realojadas
Marta Otero Mayán
Una persona ha fallecido en un incendio en un edificio de la calle San Isidoro, en el barrio de la Sagrada Familia, en A Coruña, y otra fue trasladada en estado crítico al hospital. Así lo ha confirmado el 112 Galicia, mientras que los equipos de intervención continúan trabajando en el inmueble, que debió ser desalojado. También detallan que algunas personas permanecen confinadas por motivos de seguridad. Los bomberos detallan que el origen del fuego, que se desató en torno a las 17.45 de la tarde, fue el cuadro eléctrico del edificio, y que fue un particular el que avisó a los servicios de emergencia. Los servicios de emergencia permanecen en la calle, que está cortada al tránsito, y van dejando acceder por grupos a los residentes a sus viviendas. Los bomberos detallan que algunas familias deberán ser realojadas debido a la afectación sobre sus pisos y la falta de luz.
El humo afectó a las escaleras y las viviendas del edificio. Tras sofocar las llamas y durante los trabajos de ventilación, los Bomberos localizaron a dos personas inconscientes en el primer piso. El personal del Servicio de Urgencias - 061 prestó asistencia sanitaria en el lugar a los heridos, pero solo uno pudo ser trasladado con vida, en estado crítico, mientras que la otra persona falleció.
La Policía Nacional y Protección Civil permanecen en la zona, así como los servicios de emergencia, con el fin de facilitar la salida de los residentes mientras se ventila el inmueble.
- Los bomberos de Badajoz exigen el cese del jefe del parque municipal
- Elvas quiere ser el epicentro de la Navidad a partir de este viernes
- Sagrajas amplía su Navidad artesanal: este año ilumina más calles y espera superar los 15.000 visitantes
- Detenido un joven por agredir sexualmente a una mujer en el paseo de los arroyos de Badajoz
- ¿Cuándo abre El Faro en Navidad? Estos son los domingos y festivos de apertura este año
- Yo veía que me iba a violar': el desgarrador testimonio de Belén Santos, la trabajadora de limpieza de Badajoz que escapó de su agresor
- Más de 300 personas cantarán villancicos solidarios en Badajoz en apoyo de Cáritas y el comedor San Vicente de Paúl
- El TSJEx avala la condena al trabajador del SES de Badajoz que consultó 384 veces datos clínicos de familiares