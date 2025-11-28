Fuego
Controlado un incendio en una empresa de reciclaje de Barcelona que ha dejado tres heridos graves
Las llamas han obligado a cortar la carretera C-59 en ambos sentidos a la altura de la ciudad barcelonesa poco antes de las 8.00 horas
Redacción
Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han dado por controlado el incendio de industria en una empresa de reciclaje del polígono La Borda de la localidad barcelonesa de Caldes de Montbui este viernes a las 9.03 horas. El fuego, que se declaró a las 7.12 horas, ha dejado tres heridos graves que fueron trasladados al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
Las llamas obligaron a cortar la C-59 en ambos sentidos a la altura de la localidad barcelonesa desde las 7.57 horas de este viernes.
Diecisiete dotaciones de los Bombers de la Generalitat se han desplazado hasta el lugar de los hechos para proteger las naves adyacentes, "tirando agua y retirando palés y materiales porque el fuego se está propagando" hacia las otras naves, y han expresado que el recinto en llamas está totalmente comprometido.
El siniestro ha obligado a activar la prealerta del Procicat por el fuego y el teléfono de emergencias 112 ha recibido 80 llamadas por el incidente.
- Casi 200 personas reclaman el dinero de las entradas de un espectáculo cancelado en Badajoz
- Elvas quiere ser el epicentro de la Navidad a partir de este viernes
- ¿Cuándo abre El Faro en Navidad? Estos son los domingos y festivos de apertura este año
- Más de 300 personas cantarán villancicos solidarios en Badajoz en apoyo de Cáritas y el comedor San Vicente de Paúl
- Los bomberos de Badajoz exigen el cese del jefe del parque municipal
- El TSJEx avala la condena al trabajador del SES de Badajoz que consultó 384 veces datos clínicos de familiares
- Yo veía que me iba a violar': el desgarrador testimonio de Belén Santos, la trabajadora de limpieza de Badajoz que escapó de su agresor
- Susto en el centro de Badajoz: se descuelgan los adornos navideños de la plaza de España