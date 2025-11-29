Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 83 años en una vivienda incendiada en Granada

El cuerpo sin vida de un hombre de 83 años ha sido hallado este sábado en el interior de una vivienda incendiada en Granada capital, según ha informado el centro coordinador de emergencias 112.

Ha sido pasadas las 15:00 horas cuando el 112 ha recibido el aviso de un incendio en una vivienda situada en la calle Guinea de la que se veía salir mucho humo por las ventanas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios, de los bomberos y de las policías Nacional y Local.

Según han informado a EFE fuentes policiales, no se han apreciado signos de violencia en el fallecido, que padecía, al parecer, síndrome de Diógenes.

Fueron los bomberos quienes hallaron en el interior de la vivienda siniestrada el cuerpo sin vida. La Policía Nacional ha activado el protocolo judicial.

Los efectivos del servicio de extinción de incendios y salvamento han rescatado a un perro con vida de la vivienda siniestrada, que ha quedado precintada ante el riesgo de colapso estructural.