Accidente
Mueren dos jóvenes de 17 y 21 años al chocar su coche contra un muro en Granada
El vehículo se estrelló en una rotonda de la localidad de Huétor Santillán, de donde eran las víctimas
EFE
Dos jóvenes de 21 y 17 años han fallecido este domingo en un accidente de tráfico después de que el turismo en el que viajaban colisionara contra el muro de una rotonda a la altura de Huétor Santillán (Granada), de donde eran las víctimas, por quienes el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial.
El siniestro ha ocurrido sobre las 13:40 horas en la carretera A-4003, en la rotonda que sube a las canteras, según el centro coordinador de emergencias 112.
Testigos del accidente alertaron de que un coche había colisionado contra el muro de una rotonda y solicitaban asistencia sanitaria urgente para sus dos ocupantes, que estaban atrapados y heridos graves, uno de ellos en parada cardiorrespiratoria.
Al lugar acudieron la Guardia Civil de Trafico, los Bomberos de Granada y efectivos sanitarios, que movilizaron dos UVI móvil, además de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Huétor Santillán.
Los dos ocupantes han resultado finalmente fallecidos, según las fuentes sanitarias.
Se trata, según ha explicado a EFE el alcalde de Huétor Santillán, José Carlos Ortega, de dos chicos "muy conocidos e integrados" en este municipio de menos de 2.000 habitantes que ya sufrió en 2007 la pérdida de otros tres jóvenes, uno de ellos también menor de edad, por un accidente ocurrido en el mismo punto de la carretera, por lo que ha reclamado una solución urgente.
Según ha dicho, volvían de jugar al fútbol con otros amigos y compañeros de su peña de los domingos. El mayor, que conducía el coche, estaba además muy involucrado en las actividades teatrales y culturales del municipio, explica.
El Ayuntamiento de este municipio, que está "conmocionado", ha decretado tres días de luto oficial desde las 16:30 horas de esta tarde.
- Casi 200 personas reclaman el dinero de las entradas de un espectáculo cancelado en Badajoz
- El TSJEx avala la condena al trabajador del SES de Badajoz que consultó 384 veces datos clínicos de familiares
- ¿Cuándo abre El Faro en Navidad? Estos son los domingos y festivos de apertura este año
- Muere un joven motorista en Badajoz tras chocar contra una señal de tráfico
- Preocupación del nuevo jefe provincial de Tráfico de Badajoz: «En la DGT cada vez somos menos»
- Con 24 gatos, sin luz ni agua: así vivían una madre y su hijo en un piso del Casco Antiguo de Badajoz
- ¿Por qué se cayeron las luces de Navidad ya colocadas en la plaza de España de Badajoz?
- Un cielo de luces en la plaza de España: así ha arrancado la Navidad en Badajoz