Nathaly Salazar en uno de los vídeos de su diario de viaje

Nathaly Salazar en uno de los vídeos de su diario de viaje

RC

Nathaly Salazar en uno de los vídeos de su diario de viaje

RC

RRSS WhatsAppCopiar URL

 Cogio un avión en Valencia que la llevo a Ecuador y luego fue a Perú. El 2 de enero de 2018 se perdió su pista tras subirse a la atracción. Viajaba de mochilera. En su día a día, registraba todo en vídeos que compartía con los que más la querían. Este vídeo es uno de los muchos que conforman su diarío de viaje.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents