En Villanueva de Alcardete
Hallan muerto a un hombre de 67 años en Toledo con signos de violencia
Los cuerpos de seguridad consideran que se encuentran ante el escenario de un delito
EP
TOLEDO
Agentes de la Guardia Civil han localizado los restos de una persona en una nave de la localidad toledana de Villanueva de Alcardete, identificada como un hombre de 67 años.
Según han informado fuentes de la Delegación de Gobierno a Europa Press, el sujeto, localizado en la noche de este martes, presentaba evidentes signos de violencia, lo que ha llevado a los cuerpos de seguridad a la conclusión de encontrarse ante el escenario de un delito.
Ante los indicios de un crimen, la Policía Judicial de la Guardia Civil ha asumido la investigación del caso.
- El joven motorista fallecido en la avenida de Elvas: padre de una niña y hermano de la Soledad
- Muere un joven motorista en Badajoz tras chocar contra una señal de tráfico
- El cuerpo sin vida de un hombre de 70 años aparece en La Banasta, en Badajoz
- La nueva ruta Badajoz-Tenerife despega con 38 pasajeros: 'Por fin nos ahorramos el desplazamiento hasta Sevilla
- La Alta Velocidad Madrid-Lisboa a análisis en Badajoz: 'Lo más urgente es que se decida el trazado de las vías en Toledo
- Las minas de Santa Marta (Badajoz) impulsan el turismo subterráneo en Extremadura
- Para desayunar, unas migas y para entrar en calor... el brasero de picón
- Pocas luces (II)