Investigación
Localizan sin vida a dos hermanos en una casa en Lugo
Fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma tras llevar varios días sin verlos
EP
Dos hermanos han sido localizados sin vida este viernes en su vivienda en el municipio lucense de Ribadeo (Lugo), concretamente en la zona de As Barreiras.
Según han informado fuentes conocedoras del suceso consultadas por Europa Press, fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma tras llevar varios días sin verlos. Por ello, todo apunta a que los dos varones llevaban varios días fallecidos.
Hasta el domicilio se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil a la espera de que la autopsia determine la causa de los fallecimientos.
- Aparecen pintadas contra una jueza en el exterior de los juzgados de Badajoz
- La justicia perdona una deuda de casi 69.000 euros a un vecino de Badajoz
- Una empresa se encargará de mantener a punto las calles y aceras de Badajoz: teléfono para incidencias y un retén para emergencias
- Casa Simona, la memoria viva del Bar Felipe
- El cuerpo sin vida de un hombre de 70 años aparece en La Banasta, en Badajoz
- La nueva ruta Badajoz-Tenerife despega con 38 pasajeros: 'Por fin nos ahorramos el desplazamiento hasta Sevilla
- La Alta Velocidad Madrid-Lisboa a análisis en Badajoz: 'Lo más urgente es que se decida el trazado de las vías en Toledo
- Fallece una mujer de 40 años al caer su coche por un barranco en Sancti-Spiritus (Badajoz)