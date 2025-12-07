Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En San Fernando

Herida por quemaduras una mujer en una deflagración de gas en Cádiz

La afectada por este suceso, que ha tenido lugar a las 17.28 horas de la tarde en Cádiz, ha sido lastimada en el brazo y pierna

Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. / JUNTA DE ANDALUCÍA

EP

SEVILLA

Una mujer, de la que no ha trascendido la identidad hasta el momento, ha resultado herida con quemaduras en brazo y pierna en una deflagración de gas este domingo en la localidad gaditana de San Fernando, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El suceso se ha producido sobre las 17,28 horas, cuando los vecinos han alertado del siniestro al centro de coordinación.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Policía Local y Nacional, Protección Civil y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.

