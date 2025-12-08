En Gernika
Golpea, amenaza de muerte con un hacha y retiene durante horas a su expareja en Bizkaia
La Ertzaintza detuvo en la tarde de ayer al individuo, que cuenta con una orden judicial en vigor de alejamiento decretada por un episodio anterior
EFE
La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 50 años por presuntamente golpear a su excompañera sentimental, amenazarla de muerte con un hacha e impedir durante horas que abandonara el inmueble en el que ambos estaban en Gernika (Bizkaia), tras quebrantar una orden judicial de alejamiento por una agresión anterior a la mujer.
Según ha informado este lunes el Departamento vasco de Seguridad, los hechos, según constan en la denuncia presentada ayer domingo ante la Ertzaintza, tuvieron lugar en la madrugada del pasado martes en la villa foral.
La denunciante relató que se encontró con su expareja en la vía pública y que este le obligó, tras agarrarla por un brazo, a acompañarle hasta un inmueble ubicado en las inmediaciones.
Una vez en el interior, le propinó diversos golpes y patadas, llegando a proferirle amenazas de muerte con un hacha. Además, bloqueó la puerta de entrada para evitar que pudiera salir de allí.
Unas horas después, ya por la mañana, la mujer pudo abandonar el lugar. La denunciante fue asistida ayer en un centro hospitalario de diversas contusiones por el cuerpo.
Poco después de puesta la denuncia, la Ertzaintza detuvo en la tarde de ayer al individuo, que cuenta con una orden judicial en vigor de alejamiento decretada por un episodio anterior de maltrato a la víctima, por el cual se le abrieron diligencias policiales como investigado por un delito de violencia de género.
Finalizados los trámites policiales, el detenido ha sido presentado este lunes en el Juzgado de Guardia de Gernika-Lumo, donde se ha decretado su ingreso en prisión.
- Félix lleva veinte años vendiendo castañas en Badajoz: “La gente me aprecia mucho y ya tengo una clientela fija”
- Un hombre fallece y otra persona está herida grave, tras una colisión frontal en Higuera la Real (Badajoz)
- Los bomberos de Badajoz denuncian que el parque está bajo mínimos: 'Hoy no podríamos atender dos sucesos a la vez
- El dragón que surca el Río Guadiana
- Urgen al Ayuntamiento de Badajoz que abra el albergue del Revellín para las personas sin hogar: 'El frío llega y la calle mata
- Roban los juegos de un parque infantil en construcción de Badajoz
- Vecinos de Cerro Gordo (Badajoz): 'La segunda rotonda está en el cajón del olvido
- Álvaro Díaz Fernández asume el mando de la Brigada Extremadura XI: 'Queremos reforzar capacidades con las tecnologías