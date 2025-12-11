En Langreo
Rescatan en Asturias a una mujer que pasó diez días encerrada a la fuerza con su pareja amenazándola de muerte con un cuchillo
El hombre fue detenido en una compleja operación, que obligó a los agentes a "forzar" la vivienda por "el grave riesgo que sufría la víctima"
El arrestado se resistió y uno de los agentes sufrió lesiones
L. Díaz
La Policía Nacional tuvo que intervenir "de forma urgente" en la mañana del miércoles en una vivienda del distrito de Riaño, en Langreo (Asturias). Allí detuvo a un hombre que "mantenía encerrada y amenazada con un cuchillo a su pareja". Llevaban diez días en esta situación. Los agentes que intervinieron en la compleja operación "se vieron obligados a forzar la entrada de la vivienda ante el grave riesgo que corría la mujer", subrayaron desde la Policía Nacional.
A primera hora de la mañana del miércoles 10 de diciembre, la sala Cimacc-091 de la Jefatura Superior de Policía de Asturias recibió una llamada de emergencia. En ella se alertaba de que, desde un cuarto piso "una mujer pedía auxilio" mientras "se arrojaban objetos por la ventana". De inmediato, agentes de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Langreo acudieron al lugar y recabaron la información inicial. Se trataba de una situación muy delicada.
Unidades especiales
Ante la situación "de extremo riesgo", se activó el protocolo de incidentes críticos, "solicitando el apoyo del negociador policial y de unidades especializadas de intervención".
Tras un "prolongado intento de negociación", tal y como afirmaron desde la Policía Nacional, y "ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de la víctima por otras vías", el equipo táctico de la Unidad de Intervención Policial procedió a derribar la puerta. La operación fue rápida y precisa. En el interior "detuvieron al agresor, que portaba un cuchillo y opuso resistencia, causando lesiones a uno de los policías actuantes".
Golpes
La víctima relató que llevaba "más de diez días encerrada en el domicilio" y que sufría "múltiples lesiones por golpes y cortes infligidos por su pareja". La mujer fue trasladada de inmediato al Hospital Valle del Nalón, en las cercanías, para su atención médica, al igual que el policía que resultó herido.
El detenido, al que se le imputan delitos de violencia de género, detención ilegal y lesiones, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Langreo.
.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pepe Jerez, 10 años con mando en plaza
- Colapso en Sagrajas (Badajoz) por la Navidad: retenciones de 4 kilómetros y accesos cortados ante la avalancha de visitantes
- Ya hay sentencia por el asesinato de Belén Cortés en Badajoz: condenados los dos menores a 6 años de internamiento y a 5 la adolescente como cómplice
- Vecinos de Cerro Gordo (Badajoz): 'La segunda rotonda está en el cajón del olvido
- La magia navideña de Óbidos dispara la demanda entre las familias de Badajoz
- Alfonso IX vuelve a Badajoz ocho siglos después con un monumento en su honor
- El juicio contra diez okupas del viejo estadio José Pache de Badajoz se celebra este miércoles
- El acusado de llevar 240 kilos de 'coca' en un camión de empanadillas congeladas en Badajoz : 'Lo cogí ya cargado