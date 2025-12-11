Un fallecido y un herido grave en el incendio de una vivienda en Guadalajara

Un hombre ha fallecido por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Mondéjar (Guadalajara) en el que también se han visto afectados otros seis hombres, uno de ellos de gravedad.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el incendio se ha originado a las 3:45 horas de este jueves en una vivienda de tres plantas de la calle Solana Alta, en Mondéjar, al parecer en unos colchones que había en la planta baja del inmueble, en el que residían siete personas, todas ellas de origen inmigrante.

Uno de los residentes, del que se desconoce la edad, ha fallecido por inhalación de humo.

Además, otro hombre ha resultado herido de gravedad y ha tenido que ser trasladado en UVI al Hospital de Guadalajara.

Los otros cinco residentes también han sufrido heridas leves, ya sea por inhalación de humo o por torceduras de tobillo al saltar desde la tercera planta hacia la calle, y han sido trasladados también al hospital de Guadalajara por dos ambulancias de soporte vital.

Los bomberos de Azuqueca de Henares, que se han desplazado al lugar, han dado por extinguido el incendio a lo largo de la madrugada.

La vivienda en la que se ha producido el fuego ha quedado inhabitable, si bien las llamas no han afectado a inmuebles colindantes.

Al lugar del suceso, además de los bomberos de Azuqueca, la UVI y las dos ambulancias de soporte vital básico, han acudido agentes de la Guardia Civil, médico de urgencias y la agrupación de Protección Civil de la localidad.