El detenido por homicidio en el parque de A Coruña asestó varias puñaladas a su víctima
El sospechoso, que fue detenido poco después en la calle Sagrada Familia, no pasará a disposición judicial antes de mañana. Había protagonizado incidentes en los últimos días en la zona de Cuatro Caminos y tiene antecedentes policiales Más información
Los participantes han hecho parada en la plaza de España
Badajoz se llena de ruido y espíritu navideño con la tradicional papanoelada motera
ELECCIONES EN CHILE