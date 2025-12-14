Casteleiro

El detenido por homicidio en el parque de A Coruña asestó varias puñaladas a su víctima

El sospechoso, que fue detenido poco después en la calle Sagrada Familia, no pasará a disposición judicial antes de mañana. Había protagonizado incidentes en los últimos días en la zona de Cuatro Caminos y tiene antecedentes policiales Más información