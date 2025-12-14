Secciones

Es noticia
Encuesta electoralBadajoz y el 21DVillancicos21D: Elecciones en Extremadura
instagram
El detenido por homicidio en el parque de A Coruña asestó varias puñaladas a su víctima

El detenido por homicidio en el parque de A Coruña asestó varias puñaladas a su víctima

Casteleiro

El detenido por homicidio en el parque de A Coruña asestó varias puñaladas a su víctima

Casteleiro

RRSS WhatsAppCopiar URL

El sospechoso, que fue detenido poco después en la calle Sagrada Familia, no pasará a disposición judicial antes de mañana. Había protagonizado incidentes en los últimos días en la zona de Cuatro Caminos y tiene antecedentes policiales Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents