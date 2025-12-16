Detenido un hombre de 25 años por la muerte de otro de 67 años en Toledo

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 25 años relacionado con la muerte de otro de 67 años el pasado 2 de diciembre en una nave de Villanueva de Alcardete (Toledo), y ha recuperado el arma del crimen en Villamayor de Santiago (Cuenca).

Fuentes de la Delegación del Gobierno han confirmado a EFE la detención del joven por la muerte de este vecino de la localidad toledana, que fue hallado muerto "con evidentes signos de violencia".

Asimismo, fuentes de la Guardia Civil han apuntado que el detenido, que está previsto que pase este miércoles a disposición judicial, no tenía ningún tipo de vínculo con la víctima y cuenta con antecedentes penales por agresión con arma blanca en diciembre de 2023.

Los investigadores han localizado el arma blanca utilizada en el crimen semienterrada en un descampado del polígono industrial de Villamayor de Santiago, próximo al municipio donde ocurrieron los hechos.

Según estas mismas fuentes, la Guardia Civil ha llevado a cabo tres entradas y registros domiciliarios simultáneos en distintas localidades de las provincias de Toledo y Cuenca, con el objetivo de localizar y asegurar efectos relacionados con los hechos investigados.

En sus redes sociales, el Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete ha celebrado "el esclarecimiento del crimen" y ha destacado la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad "para ofrecer tranquilidad a nuestros vecinos y vecinas en momentos especialmente difíciles".

"Con el esclarecimiento de los hechos, cerramos un episodio muy doloroso para nuestro municipio, un episodio que desearíamos no se repitiera jamás", ha señalado.

El Consistorio ha trasladado también su "apoyo y respeto" a la familia y allegados del fallecido.