Investigación abierta
Un hombre resulta herido tras sufrir un apuñalamiento en una estación de Barcelona
Redacción
Barcelona
Un hombre resultó herido tras ser apuñalado este miércoles a última hora de la tarde en la estación de Rodalies de La Sagrera-Meridiana de Barcelona.
Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 20:00 horas y, según ha adelantado el digital 'El Caso', la agresión se produjo en el interior de un tren.
El autor de la agresión huyó del lugar y, hasta el momento, no se han producido detenciones. Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar la autoría de los hechos, han confirmado fuentes policiales a la agencia ACN.
- José Luis Quintana: 'No parece que el Ayuntamiento de Badajoz tenga interés en estar en el sistema VioGén
- Alertan de que a más de 11.000 vecinos de Badajoz no les ha llegado la tasa de basura y disponen solo de 7 días hábiles para hacer el pago
- Alumnos de Artes y Oficios de Badajoz comienzan a pedir la devolución de la matrícula tras 15 meses sin clases
- La lluvia anega garajes y provoca grandes balsas de agua en Badajoz
- El belén bíblico más grande del mundo está a un paso de Badajoz (y merece la pena ir a verlo)
- De Navidad a Carnaval: Sagrajas estrena comparsa en el Gran Desfile de Badajoz
- Las asociaciones de vecinos de Badajoz, “en riesgo” tras el cambio en el sistema de subvenciones
- Un rayo obliga a cancelar los vuelos entre Barcelona y Badajoz